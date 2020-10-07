Петропавловск-Камчатский, , 11:01 — REGNUM Учёные продолжают обследовать Тихий океан у берегов Камчатки, где произошла массовая гибель обитателей дна. Видимых причин обнаружить не удалось. Специалисты ждут детальных анализов воды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«В первую очередь нам надо дождаться результатов анализа воды. Безусловно, произошло что-то страшное, из-за чего такое количество погибших организмов оказалось на дне. При этом они все являются кормовой базой для других организмов», — сказала руководитель научного отдела ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Дарья Паничева.

Она рассказала о погружениях дайверов на морское дно. Среди множества трупов обитателей встречались и живые мидии, крабы-отшельники, терпуг.

«Поэтому говорить о том, что вся живность погибла, преждевременно», — подчеркнула Паничева.

Во время патрулирования морской акватории специалисты встретили ларгов, каланов, малых полосатиков. Состояние морских млекопитающих не вызвало опасений, их численность также в пределах нормы.

«На мысе Налычева вода была тёмно-бурого цвета. И практически с семи, максимум — девяти метров видимость падала практически до нуля. В воде находились перемолотые останки донных жителей. Из-за сложных условий погружения дайвер не смог опуститься на дно. В Авачинской бухте, возле камня Капорык и острова Старичков, были отмечены погибшие морские ежи, морские звёзды, голожаберные моллюски-голотурии, трубчатые черви», — уточнила Дарья Паничева.

Специалисты отобрали пробы, которые передали в Центр УГМС и кризисный центр Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Как сообщало ИА REGNUM, стали известны результаты исследований проб воды, которые были взяты на территории Камчатского края. Как заверил заместитель председателя правительства региона Роман Василевский, показатели в пределах допустимых норм.

По официальной информации Генеральной прокуратуры РФ, пробы воды, взятые в районе Халактырского пляжа на тихоокеанском побережье Петропавловска-Камчатского, показали присутствие нефтепродуктов и фенола. При этом вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»), ссылаясь на Институт органической химии им. Зелинского, заявила, что ученые исключили наличие нефти в пробах, забранных в районе Халактырского пляжа на Камчатке.