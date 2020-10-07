Кигома, Танзания, , 11:00 — REGNUM Председатель оппозиционной партии «Альянс за демократические перемены» (ACT-Wazalendo) Зитто Кабве и четверо его соратников попали в аварию в области Кигома на западе Танзании. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на заявление заместителя генерального секретаря партии ACT-Wazalendo.

Джоран Башанге заявил, что ДТП произошло 6 октября во время предвыборной кампании Кабве, когда он направлялся из района Калья в район Лукома.

«В его автомобиль въехали сзади, в результате чего водитель потерял управление, и транспортное средство перевернулось более двух раз», — заявил Башанге.

В момент аварии в автомобиле находилось пять человек, все они получили травмы.

«Им уже оказали первую помощь, и в партии заказали самолет из Кигомы до Дар-эс-Салама, чтобы предоставить им дальнейшее лечение», — добавил заместитель генерального секретаря партии.