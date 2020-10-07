Пенза, , 11:59 — REGNUM Следственные органы Пензенской области завершили расследование уголовного дела по факту совершения в 2002 году убийства двух женщин. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пензенской области.

По материалам дела, «в ночь с 6 по 7 августа 2002 года обвиняемый 1981 года рождения на пешеходной тропинке за гаражами по улице Нахимова в городе Пензе встретил ранее незнакомую девушку 1981 года рождения. Совершив в отношении потерпевшей изнасилование и насильственные действия сексуального характера, осознавая, что она может сообщить о совершенных преступлениях в правоохранительные органы, обвиняемый решил ее убить».

Мужчина сдавил шею девушки шнурком и нанес один удар в область грудной клетки ножом. Потерпевшая скончалась на месте.

В дальнейшем подозреваемый недалеко от места преступления встретил незнакомую женщину 1942 года рождения. Завязалась словесная перепалка, в ходе которой мужчина нанес потерпевшей не менее 16 ударов тупым твердым предметом по телу, рукам и голове и не менее 36 ударов ножом. Множественные колото-резаные ранения, ранения грудной клетки и брюшной полости привели к гибели женщины.

Раскрыть убийство не представлялось возможным, но кропотливая работа следствия не прекращалась все эти годы. Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого. Им оказался житель Пензы, ранее судимый за изнасилования, насильственные действия сексуального характера и применения насилия в отношении представителей власти. По последнему приговору мужчина отбывал наказание в местах лишения свободы до осени 2019 года. Новое уголовное дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Лунинском районе задержали мужчину, который подозревается в убийстве двоих человек — матери и бабушки. Предварительно, он, в ночь с 3 по 4 июня, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругался с матерью и бабушкой. В ходе конфликта подозреваемый нанес женщинам деревянной палкой многочисленные удары по голове и телу. От полученных телесных повреждений женщины скончались на месте.

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