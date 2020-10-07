Бишкек, 7 октября 2020, 10:44 — REGNUM Офис золотодобывающей компании «Кумтор» — крупнейшего налогоплательщика Киргизии — попытались захватить неизвестные. Об этом сообщает 7 октября ТАСС со ссылкой на сотрудника компании.
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"В офис прибыли неизвестные лица и пытаются силой проникнуть в помещения компании», — сказал он.
Сотрудник «Кумтора» добавил, что натиск сдерживает охрана. Правоохранительным органам сообщили о ситуации, но они пока не реагируют. Народные дружины пообещали прислать к офису своих людей.
Совместное предприятие «Кумтор» разрабатывает золоторудное месторождение в Иссык-Кульской области. Вклад предприятия в экономику Киргизии столь значителен, что ВВП страны считают с ним и без него.
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