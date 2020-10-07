Красноярск, , 10:14 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с управлением ФСИН по Красноярскому краю пресекли деятельность трёх граждан, причастных к преступлению террористической направленности. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Выяснилось, что двое из них, находясь в местах лишения свободы, вели террористическую пропаганду среди заключённых.

«В результате чего им удалось обрести единомышленника в лице третьего фигуранта, который после идеологической обработки стал приверженцем радикального ислама и по освобождению из мест лишения свободы в 2020 г. продолжил вести противоправную деятельность, связанную с идеями терроризма», — отметили в управлении.

Было возбуждено три уголовных дела за пропаганду терроризма. В итоге Первый Восточный окружной военный суд признал обвиняемых виновными и приговорил их к лишению свободы на срок от 4 до 7 лет в колонии строгого режима.

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