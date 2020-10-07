Ялта, Крым, , 10:15 — REGNUM Пожар, который произошел в санатории Минобороны РФ в Ялте, ликвидирован, в настоящее время идет разборка и проливка конструкций. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

«В 09:28 (совпадает с мск) пожар ликвидирован на площади 1200 кв. метров. Проводится разборка и проливка конструкций», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что сообщение о пожаре по адресу г. Ялта, Севастопольская, 12 поступило в 6:15 и сотрудники противопожарной службы по прибытии на место вызова обнаружили возгорание обшивки между восьмым этажом и кровлей в корпусе санатория Министерства обороны «Ялта», пожару был присвоен второй номер сложности.

Кроме этого, указывается, что в работах по тушению пожара задействовано 45 человек и 14 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в санатории Минобороны России «Ялта», расположенном на южном берегу Крыма, начался пожар.