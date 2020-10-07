Ставрополь, , 10:05 — REGNUM На Северный Кавказ в ближайшие трое суток ожидается возвращение сильных ветров. В ряде районов они будут сопровождаться пыльными бурями. Так, особо достанется Ставропольскому краю, в котором они будут наблюдаться по востоку региона днем 7 октября.

Порывы ветра в этот день будут достигать 15−20 м/с в том числе и в Карачаево-Черкесии, Чечне и Дагестане. Сохранится такая погода и в следующие два дня. При этом в отдельных пунктах Ставрополья, Чечни и Дагестана ветер может усилиться до 23 м/с.

Напомним, неделей ранее на Ставрополье уже наблюдались пыльные бури, которые метеорологи назвали сильнейшими за последние 10 лет. Из-за непогоды, которая вызвала плохую видимость на дорогах, несколько дней было под угрозой движение автотранспорта по региону.

Ситуация осложняется тем, что 6−9 октября в большинстве районов Ставропольского края сохраняется чрезвычайная пожароопасность (5 класс). Такая же пожароопасность отимечается и на северо-востоке Кабардино-Балкарии, в северных районах Северной Осетии и Ингушетии, отдельных северо-западных районах Чечни и в большинстве низменных районов Дагестана.

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