Краков, Польша, , 09:58 — REGNUM Утром 7 октября в одном из жилых домов в центре польского Кракова произошел крупный пожар. Спасателям удалось его ликвидировать, однако в одной из квартир обнаружена жертва. Об этом передает Polskie Radio 24.

Пожар начался в квартире на первом этаже четырехэтажного жилого дома. Спасателям пришлось эвакуировать из здания 20 человек.

После тушения пожара стало понятно, что без жертв все-таки не обошлось. В помещении пожарные обнаружили обгоревшее тело 75-летней женщины.

Всего в мероприятии приняли участие 5 пожарных отрядов.