Элиста, , 09:52 — REGNUM Трое обвиняемых в незаконной банковской деятельности предстанут перед судом в Республике Калмыкия. Как следует из материалов уголовного дела, теневые финансисты обналичили более 218 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в республиканской прокуратуре.

Злоумышленники с 2014 года по 2019 год совершали нелегальные банковские операции по обналичиванию денежных средств без госрегистрации и соответствующего разрешения. С помощью реквизитов подставных юрлиц «финансисты» обслуживали свыше 120 фирм. Следствие полагает, что преступники обналичили более 218 млн рублей. Доход от незаконной банковской деятельности превысил 19 млн рублей.

Материалы уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «Образование юридического лица через подставных лиц» изучит Элистинский городской суд.