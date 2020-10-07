Москва, , 09:52 — REGNUM Пробы воды, взятые в районе Халактырского пляжа на тихоокеанском побережье Петропавловска-Камчатского, показали присутствие нефтепродуктов и фенола. Об этом сообщает 7 октября пресс-служба Генпрокуратуры России.

«Первоначальные исследования проб воды, проведённые Камчатским УГМС, показали превышение предельно допустимых показателей по нефтепродуктам в 4 раза, по фенолу в 2,5 раза», — говорится в сообщении.

Отмечено, что песок и воду исследовали также на берегах бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная. Следов ядовитых веществ и нефтепродуктов там нет, следы горюче-смазочных материалов найдены только в пробе с Халактырского пляжа.

Всего в ходе проверки информации об ухудшении состояния окружающей среды отобраны около тысячи образцов воды, воздуха, песка, донных отложений, гидробионтов и водорослей. Мероприятия, направленные на установление причин загрязнения окружающей среды, продолжаются, сообщили в ведомстве.

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