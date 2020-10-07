Москва, , 09:33 — REGNUM Полиция Москвы проводит проверку после избиения ребёнка, сообщает 7 октября «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные ГУ МВД России по столице.

По данным СМИ, инцидент произошёл на детской площадке в Таганском районе города. В полицию обратилась бабушка малыша, рассказавшая, что внука ударила незнакомая женщина.

У ребёнка открылось кровотечение, его доставили в одну из детских больниц.

Сотрудники полиции задержали женщину 1986 года рождения, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшие воспитатели, обвиняемые в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, предстанут перед судом в Самаре.

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