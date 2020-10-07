Москва, , 09:21 — REGNUM Президенту РФ Владимиру Путину докладывают о ситуации в Тихом океане у берегов Камчатки, где зафиксировали массовую гибель морских обитателей.

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Кремль ждёт выяснения причин экологической катастрофы до конца текущей недели, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Он посоветовал набраться всем терпения и дождаться официальной версии о причинах случившегося. Ситуацию держит на контроле Владимир Путин.

«Вы знаете, что экология — это один из приоритетов», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, принимавшие участие в исследовании морского дна Авачинской бухты Камчатки сотрудники Кроноцкого заповедника заявили, что 95% морских обитателей погибли, а те что остались умрут в ближайшее время.

Одной из вероятных причин массовой гибели животных в Тихом океане у берегов Камчатки являются природные токсины. Учёные напомнили, что аналогичное ЧП произошло в 80-е годы прошлого века.