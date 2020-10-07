Ростов-на-Дону, , 09:18 — REGNUM В Ростовской области бизнесмену предстоит ответить за неуплату более 97 млн рублей налогов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Как полагают следователи, руководитель коммерческой организации, занимающейся обработкой металла, вносил ложные сведения в декларации по налогам на добавленную стоимость и прибыль. В результате с 2015 года по 2017 год неплательщик задолжал более 97 млн рублей.

В настоящее время сотрудники «особого» отдела восстанавливают обстоятельства налогового преступления.