Киев, , 08:52 — REGNUM Под Киевом на Житомирской трассе микроавтобус Mercedes столкнулся с легковым автомобилем Opel, сообщил 6 октября ресурс dtp.kiev.ua.

«Mercedes вылетел на обочину, где столкнулся с рекламным сооружением. По предварительной информации, легковой автомобиль подрезал микроавтобус», — сказано в сообщении.

В результате аварии пострадали около десяти человек, сообщили журналисты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Подольском районе Киева маршрутное такси наехала на трёх пешеходов. Один из них погиб.

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