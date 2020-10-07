Киев, 7 октября 2020, 08:52 — REGNUM Под Киевом на Житомирской трассе микроавтобус Mercedes столкнулся с легковым автомобилем Opel, сообщил 6 октября ресурс dtp.kiev.ua.
В результате аварии пострадали около десяти человек, сообщили журналисты.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Подольском районе Киева маршрутное такси наехала на трёх пешеходов. Один из них погиб.
Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве произошло ДТП с участием маршрутки
Читайте развитие сюжета: В Башкирии произошло ДТП с участием трех автомобилей