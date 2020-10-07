Самара, , 08:46 — REGNUM Документы, касающиеся околофутбольной деятельности, изъяли в офисе футбольного клуба «Крылья Советов» в Самаре. Об этом 6 октября сообщает 63.RU, ссылаясь на генеральный директор клуба Евгения Калакуцкого.

По информации журналистов, 6 октября стражи порядка побывали в офисе футбольного клуба и изъяли документацию, которая касалась околоклубной деятельности Фонда поддержки и развития футбола трёхлетней давности.

По словам директора клуба, текущая деятельность клуба сотрудников правоохранительных органов не интересовала.

Отмечается, что сотрудники следственного управления Следственного комитета по региону воздержались от официальных комментариев по этому поводу.

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