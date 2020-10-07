Ялта, Крым, , 08:34 — REGNUM В санатории Минобороны России «Ялта», расположенном на южном берегу Крыма, начался пожар, общая площадь которого в настоящий момент составляет 1000 кв. метров. Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

«Сейчас происходит возгорание обшивки между восьмым этажом и кровлей в корпусе санатория на площади порядка 1000 кв. м», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Также указывается, что здание санатория, находящегося на Севастопольской улице в Ялте, смогли самостоятельно покинуть 300 человек, пожару присвоен второй номер сложности.

Как сообщало ИА REGNUM, в здании Центрального научно-исследовательского института туберкулёза в Москве вечером 21 сентября произошёл пожар.