Новосибирск, , 08:26 — REGNUM В Новосибирске на Димитровском мосту сегодня утром, 7 октября, загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщила Новосибирская служба эвакуации «АСТ — 54» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

"При движении в сторону правого берега загорелся моторный отсек у автобуса, работающего на маршруте №4. К месту происшествия проехало большое количество скорых, однако по имеющейся информации обошлось без пострадавших. Одному из автомобилей с медиками к месту пожара помог добраться патруль ГИБДД», — говорится в сообщении.

Как уточняет редакция «Вести Новосибирск» со ссылкой на региональное управление МЧС России, на момент прибытия пожарных на месте были водитель и кондуктор, они не пострадали.

Открытый огонь был ликвидирован в течение шести минут.