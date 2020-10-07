Ачинск, Красноярский край, , 08:00 — REGNUM В Бирилюсском районе Красноярского края при столкновении иномарки с лосем два человека погибли на месте, ещё один пострадавший, мальчик, доставлен в больницу. Об этом со ссылкой на ГИБДД по Красноярскому краю сообщает региональный портал Newslab.ru.

Трагедия произошла вечером 5 октября. В 18:35 двигавшийся по трассе Ачинск — Бирилюссы легковой автомобиль Honda Civic на 14-м километре сбил лося.

В результате столкновения с животным водитель и пассажир автомобиля от полученных травм скончались на месте. Также находившийся в автомобиле ребёнок (предположительно сын одного из погибших мужчин) в тяжёлом состоянии был доставлен в детское отделение больницы города Ачинска.

Как сообщало ИА REGNUM, 11-летний мальчик погиб в ДТП с КамАЗом в Самарской области. Несовершеннолетний ехал на велосипеде по дворовому проезду и попал под заднее правое колесо грузовика.

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