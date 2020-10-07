Эль-Баб, Сирия, , 07:38 — REGNUM Число жертв подрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в Сирии выросло до 18 человек, передает телеканал NHK.

Также сообщается, что в результате теракта пострадали не менее 75 человек. Ранее сообщалось о 14 погибших и 40 раненых.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября в сирийской провинции Алеппо взорвался автомобиль со взрывчатыми веществами. Теракт произошел в городе Эль-Баб. Отмечалось, что эту территорию контролируют так называемые вооруженные формирования сирийской оппозиции, которых поддерживает Турция.

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