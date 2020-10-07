Улан-Удэ, , 07:36 — REGNUM Бурятия вошла в число регионов, где следователи превышали разумные сроки расследования уголовных дел и долго проводили проверки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России, об этом рассказал руководитель ведомства Александр Бастрыкин.

Помимо Бурятии, в список проблемных регионов вошли Кабардино-Балкария, Тува, Якутия, Башкирия, Хакасия, Ивановская, Новгородская, Ярославская, Воронежская, Калужская и Самарская области, а также Красноярский край.

«Александр Бастрыкин потребовал от руководителей указанных территориальных следственных подразделений докладные записки об анализе причин отмеченных недостатков в работе и принимаемых мерах по их устранению», — отметили в СКР.

Как отмечается, более двух месяцев расследуются уголовные дела об убийствах, причинении вреда здоровью со смертельным исходом, мошенничестве и так далее.