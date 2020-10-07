Усть-Коксинский район, Алтай, , 07:21 — REGNUM В Усть-Коксинском районе Республики Алтай возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, обвиняемого в убийстве. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, трагедия произошла 30 сентября в селе Талда.

В тот вечер 43-летний местный житель распивал у себя дома спиртные напитки с супругой, младшим братом, его сожительницей и сыном последней. Около полуночи между последним и хозяином дома произошёл конфликт. Схватив топор, подросток разбил окна дома, после чего распилил двери бензопилой.

«В ходе дальнейшего конфликта последний достал 2 имеющихся при себе ножа, клинками которых нанес потерпевшему не менее 2 ударов в область грудной клетки, отчего последний упал на землю, потеряв сознание», — отметили в ведомстве.

В результате мужчина скончался на месте происшествия. Подозреваемый задержан и заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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