Бали, Индонезия, , 07:06 — REGNUM У берегов индонезийского острова Бали, входящего в Малайский архипелаг, расположенный на границе Индийского и Тихого океанов, пропало судно с 12 людьми на борту. Об этом 7 октября сообщает агентство «Синьхуа».

По информации представителя спасательных служб одноимённой провинции, на которого ссылается агентство, с судном была потеряна радиосвязь.

В настоящее время береговые службы провинции Бали начали поисково-спасательную операцию.

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