Бали, Индонезия, 7 октября 2020, 07:06 — REGNUM У берегов индонезийского острова Бали, входящего в Малайский архипелаг, расположенный на границе Индийского и Тихого океанов, пропало судно с 12 людьми на борту. Об этом 7 октября сообщает агентство «Синьхуа».
По информации представителя спасательных служб одноимённой провинции, на которого ссылается агентство, с судном была потеряна радиосвязь.
В настоящее время береговые службы провинции Бали начали поисково-спасательную операцию.
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