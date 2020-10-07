Джакарта, , 06:24 — REGNUM Судно с 12 пассажирами на борту перестало выходить на связь у берегов острова Бали в Индонезии, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что власти Индонезии приняли решение о начале поисково-спасательной операции. Других подробностей произошедшего пока не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября в Ленинградской области на реке Вуокса перевернулась моторная лодка, в которой находились трое мужчин. Двое из них смогли выбраться самостоятельно на берег, третий — пропал без вести.