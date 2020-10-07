Магнитогорск, Челябинская область, , 06:11 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области выясняют причину крупного пожара в доме на улице Пионерская, 27. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

В частности, в город направлена специальная пожарная испытательная лаборатория. Отметим, к настоящему времени пожар локализован. Пострадавших и погибших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание произошло ночью. Пламя тушат несколько часов. Из здания эвакуировали 44 человека, в том числе восьмерых детей. Они были направлены в пункт временного размещения в школе № 21.

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