Магнитогорск, Челябинская область, 7 октября 2020, 06:06 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области произошёл пожар в жилом доме 27 на улице Пионерская. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Возгорание появилось ночью. Горела крыша. Сообщение спасателям о нём поступило в 02:31 по местному времени. Из здания были эвакуированы 44 человека. В 06:30 пламя было локализовано. Площадь пожара составила 540 кв. метров.
Жильцы временно размещены в школе № 21. Среди них восемь детей.
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