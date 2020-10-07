Магнитогорск, Челябинская область, , 06:06 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области произошёл пожар в жилом доме 27 на улице Пионерская. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Возгорание появилось ночью. Горела крыша. Сообщение спасателям о нём поступило в 02:31 по местному времени. Из здания были эвакуированы 44 человека. В 06:30 пламя было локализовано. Площадь пожара составила 540 кв. метров.

Жильцы временно размещены в школе № 21. Среди них восемь детей.

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