Магнитогорск, Челябинская область, , 05:49 — REGNUM В городе Магнитогорске в Челябинской области пожар в многоквартирном жилом доме локализован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

«В 06:30 пожар локализован на площади 540 квадратных метров. Также для установления причин произошедшего в город металлургов направлена испытательная пожарная лаборатория», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, информация о возгорании на улице Пионерская, дом 27 поступила в дежурную часть в 02:31 по местному времени.

Из здания были эвакуированы 44 человека, среди них восемь детей. Всех жильцов дома разместили в пункте временного размещения (ПВР), развёрнутом на базе школы №21. Травмированных и погибших нет.

Площадь пожара первоначально составляла 400 квадратных метров. К тушению привлечено 48 человек и 21 единица спецтехники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Магнитогорске в Челябинской области в ночь на 7 октября возник пожар в многоквартирном жилом доме.

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