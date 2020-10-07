Магнитогорск, Челябинская область, 7 октября 2020, 05:49 — REGNUM В городе Магнитогорске в Челябинской области пожар в многоквартирном жилом доме локализован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.
«В 06:30 пожар локализован на площади 540 квадратных метров. Также для установления причин произошедшего в город металлургов направлена испытательная пожарная лаборатория», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, информация о возгорании на улице Пионерская, дом 27 поступила в дежурную часть в 02:31 по местному времени.
Из здания были эвакуированы 44 человека, среди них восемь детей. Всех жильцов дома разместили в пункте временного размещения (ПВР), развёрнутом на базе школы №21. Травмированных и погибших нет.
Площадь пожара первоначально составляла 400 квадратных метров. К тушению привлечено 48 человек и 21 единица спецтехники.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Магнитогорске в Челябинской области в ночь на 7 октября возник пожар в многоквартирном жилом доме.
Читайте ранее в этом сюжете: В Магнитогорске загорелась крыша многоквартирного дома
Читайте развитие сюжета: В Магнитогорске загорелся четырёхэтажный дом