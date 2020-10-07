Москва, , 03:13 — REGNUM Следствие возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) после гибели 16-летней девочки. Об этом 6 октября сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Москве.

Тело подростка с признаками утопления обнаружили 6 октября в пруду возле деревни Ширяево поселения Первомайское в Новой Москве. По предварительным данным, девочка гуляла с младшей сестрой. Без взрослых она самостоятельно зашла в воду и стала тонуть.

Расследование дела продолжается, следователи устанавливают картину произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, шестилетний ребёнок погиб, утонув в тепловой камере коммуникаций отопления села Подвязновского Ивановского района Ивановской области.

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