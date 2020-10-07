Ухань, Китай, , 01:35 — REGNUM Один человек погиб и еще один получил ранения в результате схода оползня в городе Эньши центральной провинции Хубэй, сообщает 6 октября агентство Синьхуа.

Оползень сошел примерно в 11:00 по местному времени во вторник, 6 октября. Трое из пяти человек, оказавшихся под завалами горной породы, были спасены, сообщили в правительстве города Эньши.

Жители, проживающие в окрестностях, были перемещены в безопасные места. В настоящее время ведется выявление масштабов разрушений.