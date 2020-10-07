Бишкек, , 00:24 — REGNUM Провокаторы из толпы митингующих в Бишкеке напали на дружинников в районе пересечения улиц Абдырахманова и Медерова, передаёт агентство 24. kg со ссылкой на видеоролики очевидцев.

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Отмечается, что на месте присутствует примерно 1,5 тыс. человек.

Стычка произошла в момент, когда дружинники попытались уговорить митингующих разойтись и затем перегородили им путь несколькими шеренгами. Издание отмечает, что митингующие являются сторонниками бывшего депутата парламента Киргизии Садыра Жапарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что добровольные народные дружины создаются во всех районах Бишкека, чтобы предотвратить незаконные действия протестующих, «защитить граждан и противодействовать мародерству».

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