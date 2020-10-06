Калуга, , 18:03 — REGNUM Свыше 160 лесных деревьев на сумму более 590 тысяч рублей вырубили на одном из земельных участков в пригороде Калуги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

По информации правоохранителей, мужчина, руководящий вырубкой, пояснил, что земельный участок взят им в аренду, а имеющиеся насаждения препятствуют ведению земледельческих работ. В ходе проверки документов было установлено, что разрешение на вырубку древесных пород на арендованном участке мужчина в установленном порядке не получал.

По данному факту следственным возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Ведется следствие.

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