Кемерово, , 17:40 — REGNUM Суд продлил арест бывшему гендиректору «Кемеровского кондитерского комбината» и экс-совладельцу ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому. Об этом ИА REGNUM сообщили в Центральном районном суде Кемерова.

«Постановлением Центрального районного суда города Кемерово от 6 октября 2020 года рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего генерального директора и фактического руководителя застройщика ОАО «Кемеровский кондитерский Комбинат» при осуществлении реконструкции второй очереди здания ТРЦ «Зимняя Вишня» Вишневского В.Н., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.291 ч.5 УК РФ, назначено на 16 октября 2020 года, установлен срок содержания его под стражей на шесть месяцев с момента поступления уголовного дела в суд, то есть до 28 марта 2021 года», — уточнили в суде.

Напомним, по данным следствия, Вячеслав Вишневский через посредника передал экс-главе госстройндзора региона Танзиле Комковой взятку за ввод ТРЦ в эксплуатацию.