Переславль-Залесский, Ярославская область, , 17:15 — REGNUM Ученые Института биологии внутренних вод РАН им. Папанина считают, что необходимо продолжать искать причины появления запаха и неприятного привкуса водопроводной воды в Переславле-Залесском Ярославской области, а также исследовать потенциальную опасность такой воды для здоровья. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Плещеево озеро

На прошлой неделе администрация Переславля опубликовала результаты анализа водопроводной воды «на токсичность». На этот анализ воду отправили после того, как стало известно, что простой анализ не показывает потенциальную опасность токсинов сине-зеленых водорослей. Именно продукты жизнедеятельности этих водорослей, по мнению ученых, стали причиной неприятного запаха и гнилостного привкуса воды.

«Неделю назад МУП «Комплекс» направил на анализ в Ярославский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО» воду на биотестирование для определения токсичности. Пробы брались на насосной станции 1-го подъема и в резервуаре чистой воды на водозаборе. Исследование показало, что вода токсичностью не обладает,» — заявили в администрации Переславля-Залесского.

Однако часть жителей не поверила этому анализу. Люди стали высказывать сомнения, что проведенное биотестирование показывает наличие или отсутствие в воде опасных токсинов сине-зеленых водорослей. Мы обратились за комментарием по этому вопросу к заведующей лабораторией альгологии Института биологии внутренних вод РАН, доктору биологических наук Людмиле Генриховне Корневой. Судя по ее рассказу, анализ «на токсичность», который проводился по заказу МУП «Комплекс», ничего не может сказать о том, присутствуют ли в воде токсины сине-зеленых водорослей, и насколько опасно для здоровья пить такую воду.

«Представленные результаты анализа воды из Переславля имеют отношение к определению общей токсичности, но токсичности чего — неизвестно. Токсичны могут быть тяжелые металлы, ртуть, органические соединения и т.п. Это не имеет отношения к цианотоксинам, т.к. пока не разработан тест-объект для соответствующего биотестирования. Опасны ли одоранты (геосмин), тоже нет определенного мнения, мне известны работы японцев только о влиянии геосмина на аквариумных рыбок. Наверное, пока еще никто не скажет, как влияют неприятные запахи на здоровье человека. Что кроется за запахами, какие вещества? Геосмин — это органическое летучее соединение, какова должна быть его концентрация, чтобы навредить здоровью? Пока неясно. Вот токсины — это другое дело,» — рассказала Людмила Корнева в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, ученые полагают, что запах и привкус воды вызывает определенный вид сине-зеленых водорослей — глеотрихия (Gloeotrichia echinulata). Про данный вид водорослей нельзя однозначно сказать, опасны ли выделяемые ими токсины. Чтобы это понять, необходимо проводить длительные исследования.

«Gloeotrichia потенциально токсична, но не все особи могут быть токсичны, для этого необходимы молекулярно — генетические исследования — ПЦР анализ. Цианотоксины могут выделяться в определенное время одним и тем же видом, а потом могут не выделяться, почему, тоже пока неясно. Высокие положительные температуры воды положительно влияют на выделение цианотоксинов. Запах воды в период цветения будет продолжаться до тех пор, пока биомасса цианобактерий не переработается бактериями. Для того, чтобы понять, почему Gloeotrichia стала развиваться в массовом количестве в озере Плещеево и будет ли это продолжаться, необходимы экосистемные комплексные исследования с привлечением сторонних специалистов из других научных организаций, которые могут определить концентрацию цианотоксинов в воде и в клетках и провести ПЦР анализ. Мы готовим техническое задание для проведения этих исследований на следующий год,» — пояснила Людмила Корнева.

Из всего этого следует вывод, что успокаиваться переславцам рано. Наоборот, тревожиться надо не только им. По мнению специалистов, проблема чистоты воды как никогда актуальна сейчас.

«Отцам» города нужно озадачиться и выделить финансирование на качественные фильтры на водозаборе, чтобы они задерживали метаболиты цианей, или вообще изменить местоположение водозабора, может быть, использовать артезианскую скважину для обеспечения города чистой водой. Грунтовые воды уже не совсем чистые, но они хотя бы фильтруются почвой. Проблема «чистой воды» в мире будет в ближайшее время такой же острой, как и проблема с углеводородными источниками энергии и будет носить геополитический характер,» — предупреждает Людмила Корнева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неприятный запах от водопроводной воды появился в Переславле летом 2020 года. Раньше подобных проблем не было.

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