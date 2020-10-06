Ижевск, , 17:02 — REGNUM В отношении 27-летнего жителя Ижевска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Об этом сообщает следственное управление СКР по Удмуртии.

По версии следствия, 23 сентября в отдел полиции поступила жалоба от женщины, которая сообщила о побоях супруга. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили беременную заявительницу и ее супруга в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина вел себя агрессивно, продолжал замахиваться на жену, в ответ на требования полицейских прекратить противоправные действия он ударил одного из полицейских в лицо, разбив губу.

В рамках расследования провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей, подозреваемого, назначена судебно-медицинская экспертиза.

«За совершенное преступление предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курске 30-летний местный житель подозревается в применении насилия в отношении сотрудника полиции. В июне текущего года участковый полицейский пытался задержать нетрезвого курянина на общей кухне одного из многоквартирных домов. Мужчина, которому грозила административная ответственность, сопротивлялся и ударил полицейского сковородой на лицу.