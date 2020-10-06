Хельсинки, , 16:42 — REGNUM 6 октября в Финляндии зафиксировали самый высокий ежедневном прирост зараженных коронавирусной инфекции с начала пандемии. Об этом сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

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За последние сутки число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом составило 277 человек. До этого самый высокий суточный показатель составлял 211 человек, значение было зафиксировано в апреле.

«Ситуация с коронавирусом в Финляндии тоже ухудшает», — написала премьер-министр Санна Марин у себя в Twitter.

Всего к настоящему времени в Финляндии зарегистрировано 10 929 случаев заражения SARS-CoV-2. От COVID-19 скончались 346 человек.