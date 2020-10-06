Эль-Баб, Сирия, , 15:47 — REGNUM Подрыв начинённого взрывчаткой автомобиля произошёл в сирийской провинции Алеппо. Погибли или пострадали десятки людей, передаёт 6 октября телеканал Al Ekhbariya.

Теракт был совершён в городе Эль-Баб поблизости от центра города, машина находилась возле гаража. Эль-Баб и его окрестности контролируют вооружённые формирования сирийской оппозиции, которые поддерживает Турция.

Телеканал Al-Hadath уточняет, что 14 человек в результате взрыва погибли, еще примерно 40 получили ранения. Многие из них находятся в тяжёлом состоянии.

Читайте также: В Сирии совершен новый теракт