Тюмень, , 15:27 — REGNUM В Тюмени перед судом предстанет несовершеннолетняя, которая в социальной сети «ВКонтакте» содействовала совершению самоубийства ряда лиц. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Тюмени.

Следствием установлено, что девушка «оказывала содействие совершению самоубийства советами, указаниями, предоставлением информации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале октября в Югре были осуждены жители ХМАО и ЯНАО Илья Т. и Елена С., которые курировали группы смерти в социальной сети «ВКонтакте». Суд назначил Илье Т. наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а Елене С. — шесть лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет.

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