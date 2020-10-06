Ростов-на-Дону, , 15:14 — REGNUM МЧС опубликовало фотографии с места пожара, который вспыхнул 6 октября на складах с макулатурой и пиротехникой в Аксайском районе Ростовской области. Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время открытое горение ликвидировано на площади 220 кв. метров.

В Ростовской области вспыхнул склад с пиротехникой ГУ МЧС России по Ростовской области

К месту оперативно были направлены 36 человек и десять единиц техники. По последним данным, проводится наращивание сил и средств.

По имеющейся информации, никто не пострадал. В результате инцидента потребовалась эвакуация людей.

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