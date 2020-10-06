Ростов-на-Дону, , 15:04 — REGNUM В Аксайском районе Ростовской области пожар на складах с макулатурой и пиротехникой. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 6 октября.

Информация о происшествии на улице Малое Зелёное кольцо в экстренные службы поступила примерно в 14:30 мск. Прибывшие пожарные расчёты установили, что происходит пожар в двух складских помещениях с макулатурой и пиротехникой.

По предварительной информации, пострадавших нет, проведена эвакуация.

В настоящее время открытое горение ликвидировано на площади 220 кв. метров.