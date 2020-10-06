Ярославль, , 14:57 — REGNUM В Ярославле к дому на улице Батова, пострадавшему от взрыва газа 21 августа, прибыл строительный кран. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

Строительный кран у дома в Ярославле Yarnews.net

В ближайшие дни начнется разборка поврежденных конструкций дома. Об этом жителям рассказал мэр Владимир Волков, побывавший у дома накануне. Пока что речь идёт о втором подъезде, где и произошёл взрыв газа.

В самом доме в настоящее время никто не проживает. Судьба дома пока неизвестна. Сначала власти заявили о том, что будут его восстанавливать, а затем перенесли принятие решение до итогов новой экспертизы. Она должна была быть готова еще в сентябре, но её результаты пока не известны общественности.

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