Санкт-Петербург, , 14:52 — REGNUM Пассажирский самолет компании «РусЛайн» экстренно приземлился в петербургском аэропорту «Пулково» после того, как в полёте у воздушного судна обнаружилась техническая неисправность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 6 октября в управляющей компании петербургского аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы».

Рейс 7R 289A отправился из Петербурга в Йошкар-Олу в 13:35 мск. Затем экипаж доложил о проблемах с передней стойкой шасси и решил вернуться в аэропорт вылета.

«В 14:32 самолет авиакомпании «РусЛайн» совершил благополучную посадку в аэропорту «Пулково», — заявили в «ВВСС».

На борту находились 29 человек, включая трех членов экипажа. Сейчас решается вопрос о доставке пассажиров в пункт назначения.

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