Харьков, Украина, , 14:52 — REGNUM В аэропорту Харькова пограничники задержали мужчину, 12 лет находившегося в международном розыске. Об этом сообщила 6 октября пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

«Во время проверки документов пассажира, следовавшего в Стамбул, пограничники зафиксировали срабатывание базы данных Интерпола. Мужчина сразу был задержан правоохранителями», — сказано в сообщении.

Задержанный оказался гражданином РФ, разыскиваемым с 2008 года. Его подозревают в похищении человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харьковской области у сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) были изъяты наркотики и оружие.

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