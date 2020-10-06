Сува, , 14:39 — REGNUM Подземные точки магнитудой 6,0 были зафиксированы сейсмологами возле побережья Фиджи. Об этом 6 октября сообщает Геологическая служба США.

По последним данным, эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 232 км в восточном направлении от города Левука. Также указывается, что очаг подземных толчков был расположен на глубине 628 км.

При этом информация о возможных разрушениях и угрозе цунами из-за землетрясения не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано на территории Индии