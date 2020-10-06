Бишкек, , 14:37 — REGNUM С начала дня в Киргизии нападениям местных жителей подверглись не менее 5 рудников, передает 6 октября ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Беспорядки и борьба за власть в Киргизии — все новости»

В атаках на предприятия участвуют местные жители. Часть компаний не сообщает об инцидентах СМИ, опасаясь раздуть конфликт.

Особенно нападающих интересуют предприятия с иностранным капиталом — китайские, российские и т. п. Крупные группы местных жителей вламываются на территории месторождений, вымогают деньги, угрожая в противном случае разрушить оборудование и постройки.

Пока в столице идет передел власти, правоохранительные органы на местах в ситуацию не вмешиваются. Передел собственности в Киргизии продолжается.