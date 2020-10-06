Санкт-Петербург, , 14:37 — REGNUM Самолет, отправившийся из Петербурга в Йошкар-Олу, экстренно возвращается в аэропорт «Пулково». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управляющей аэропортом компании «Воздушные ворота Северной столицы».

Борт авиакомпании «РусЛайн» вылетел рейсом 7R 289A из «Пулково» в 13:35 мск 6 октября. На борту находятся 29 человек, из которых 26 пассажиров и три члена экипажа.

«После взлета экипаж доложил о технической неисправности передней стойки шасси и принял решение о возврате в аэропорт вылета. Посадка самолета ожидается в ближайшее время. Все силы и средства аэропорта «Пулково» приведены в полную готовность к встрече воздушного судна», — сообщили в «ВВСС».