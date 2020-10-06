Красноярск, , 14:30 — REGNUM В Красноярске Центральный районный суд 6 октября в третий раз продлил содержание под стражей трёх подозреваемых в совершённом 30 мая нападении на инкассаторов Сбербанка. Об этом сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.

В отношении всех предполагаемых, по версии следователей, злоумышленников суд рассмотрел вопрос о мере пресечения и вынес одинаковое решение — продлить меру пресечения в виде содержания их под стражей до 7 декабря 2020 года включительно.

Ранее, после задержания подозреваемых 8 июня, 4 и 5 августа арест им уже продлевался.

Напомним, утром 30 мая на ул. Щорса в Кировском районе Красноярска произошло нападение на машину инкассаторов, доставивших деньги в отделение Сбербанка. На видеозаписи, попавшей в сеть, хорошо видно, как вооружённые длинноствольным оружием мужчины подбегают к вышедшим из машины инкассаторам, обстреливают их и убегают с захваченной сумкой.

Как сообщало ИА REGNUM, позже в Красноярске полиция при силовой поддержке Росгвардии задержала троих мужчин, подозреваемых в совершении вооружённого нападения на инкассаторов 30 мая.

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