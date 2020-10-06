Варшава, , 14:15 — REGNUM Спасатели в одном из отелей польской Познани словили королевского питона. Рептилия была в туалете в одном из номеров. До сих пор неизвестно, как питон там оказался. Об этом сообщает Dziennik.

Представитель местных спасателей Пшемыслав Пивецкий сообщил, что в субботу вечером — 3 октября — в ведомстве получили сообщение о рептилии в туалете отеля. «Ловля змеи прошла очень гладко. Коллеги, которые пошли этим занимались, ранее проходили специализированные тренинги по ловле мелких животных и рептилий», — сказал он.

Он добавил, что до сих пор неизвестно, откуда питон появился в туалете отеля. Змею передали в Службу защиты животных.

Королевский питон — один из самых мелких представителей семейства питоновых. Его часто разводят в террариумах. Главным образом из-за его интересной окраски и относительно небольшого размера и относительной простоты разведения. В природе королевские питоны обитают в Западной и Центральной Африке, от Сенегала и Сьерра-Леоне до юго-востока Судана и северо-запада Уганды.