Тюмень, , 13:41 — REGNUM В Тюмени суд вынес приговор «чёрным риелторам», оставлявшим своих клиентов без жилья, в том числе детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Следствием и судом установлено, что 54-летний тюменец в 2011—2015 годах совершил шесть мошенничеств по завладению жильём алкоголиков, а также детей-сирот. Из них два преступления — вместе с 32-летним сообщником.

Напоив жертв алкоголем, они убеждали их в возможности выгодно продать жильё. Большинство квартир были муниципальными, поэтому их в короткие сроки приватизировали. Затем клиенты оформляли на злоумышленников доверенности. Вырученные от продажи квартир деньги обвиняемые присваивали, а их клиенты оставались без жилья.

Потерпевшими по делу признаны восемь человек. Общая сумма ущерба составила более 9,2 млн рублей.

Суд обоих «чёрных риелторов» признал виновными в мошенничестве и назначил старшему из них 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Более молодому аферисту назначен условный срок лишения свободы сроком 4 года 6 месяцев с испытательным сроком.