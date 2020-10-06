Миасс, Челябинская область, , 13:33 — REGNUM В Миассе Челябинской области пожилая женщина перевела мошенникам 1,299 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в городской полиции.

Оказалось, что ей позвонил неизвестный, который посоветовал снять деньги со счёта и перевести их в другое место. С наличными в руках она подошла к одному из банкоматов и почти три часа была с мошенником на связи и переводила ему деньги. За это время они и лишилась всей суммы.

Прохожие пытались её отговорить, но она никого не слушала. Когда гражданка поняла, что её обманули, то обратилась в полицию.