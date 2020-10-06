Найроби, , 13:18 — REGNUM Три льва погибли в Национальном парке Масаи Мара в Кении после того, как они попали в силки, расставленные охотниками. Об этом сообщает BBC Swahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, также были убита четыре гиены и одна антилопа.

«С огромной печалью мы сообщаем о трагической гибели наших зверей. Рафики, Ленкуме [и] один из сыновей Ленкуме», — сообщили в на официальной странице программы сохранения хищников Мары в Facebook.

Все животные «пали жертвой смертоносных силков для диких зверей», — говорится в сообщении.

В заявлении также говорилось, что антилопа, вероятно, попала в капкан, что привлекло львов и гиен на это место, где они также попали в силки. Сейчас власти расчищают место от других капканов и проводят расследование инцидента.