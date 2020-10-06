Челябинск, , 12:46 — REGNUM В Челябинске один из многоквартирных домов оказался залит горячей водой. Видео потопа опубликовано в местных СМИ.

Как пишет «Новый День», инцидент произошёл в доме № 86а на улице Сталеваров. По словам граждан, прорвало трубы отопления. При этом один из жильцов дощззвонился до одного из ответственных лиц и тот стал ему доказывать, что дом уже расселён. Между тем, там до сих пор живут люди.

Двухэтажный барак был признан аварийным в 2017 году. Жильцы ждут расселения. А пока, по их словам, в результате потопа они остались без отопления и электричества.